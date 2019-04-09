Muhammet Nuri Kotanoğlu'ndan Avrupa üçüncülüğü
Romanya'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Domanytskyı'yı 5-0'lık skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda bronz madalya maçına çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı.
Rakibini 5-1 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği Rus güreşçi Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov’un finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.