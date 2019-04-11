Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu öğrencisi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi'i 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

11 Nisan 2019, Perşembe 10:10
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Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu öğrencisi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi'i 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Muhammet Nuri Kotanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hedefinin altın madalyayı kazanarak bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak olduğunu belirterek “Bütün spor camiasına, güreş ailesine, emeği geçen bütün hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için en iyisini yapmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Önümüzdeki yıllarda altın madalyayı getirerek İstiklal Marşı'mızı dinletip bayrağımızı dalgalandıracağım” dedi.

Serbest güreş A Milli Takım, Avrupa Şampiyonasında 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde 2. oldu.

İHA

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