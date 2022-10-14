Muhammet Görken Turnuvası sona erdi

Galatasaray Taç Spor Tesisleri’nde bugün oynanan müsabakaları, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da tribünden izledi.

Turnuvanın ikinci gününde alınan sonuçlar ve oluşan sıralama şu şekilde:

Nilüfer Bld. - Bolu Bld.: 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 (18-25, 28-26, 19-25, 16-25)

1.Galatasaray HDI Sigorta - 6 puan

2.VakıfBank - 3 puan

3.Nilüfer Bld. - 3 puan

4.Bolu Bld. - 0 puan

Nilüfer Belediye-Bolu Belediye karşılaşmasının ardından yapılan törende TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleyboluna katkılarından dolayı Muhammet Görken'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Törende, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan; bu anlamlı turnuvaya katılım gösteren takımlarının kaptanlarına da çiçek takdim etti.

Tören, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İHA