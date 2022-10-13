Galatasaray HDI, Muhammet Görken adına turnuva düzenleyecek

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nın ev sahipliğinde 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde, Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken adına turnuva düzenlenecek.

Turnuvaya; Galatasaray HDI Sigorta ile birlikte Vakıf Bank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor takımları katılacak. Galatasaray Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenecek turnuvada bilet satışından elde edilecek gelir, Muhammet Görken’in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak. Biletler, passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Turnuvada bugün:

16.00 Vakıf Bank – Nilüfer,

19.00 Galatasaray HDI – Bolu (GS TV)







