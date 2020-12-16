Başakşehir galibiyetine değinen tecrübeli golcü Muhammet Demir, "Başakşehir'i yenmek, özgüven ve moral motivasyon olarak bizi çok yukarı taşıdı. Güzel bir ortamımız var. Kulübümüz maddi manevi her şeyi yapıyor. Tam bir aile ortamına sahibiz. Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

FENERBAHÇE BÜYÜK KULÜP, ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Muhammet, "Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a yenilmiş olması bizi aldatmasın. Fenerbahçe Fenerbahçe'dir ve büyük bir kulüptür. Sahada neler yapacağını bilemezsiniz. Çok formda bir Fenerbahçe'ye karşı oynar gibi oynamalıyız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM. SUMUDICA ÇOK RENKLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR

Golcü oyuncu, "Hedefim Milli Takım. Avrupa Şampiyonası'nda olmayı elbette istiyorum. Ama bunu konuşmak için erken. Kazasız belasız bir sezon geçirelim; sonrasına bakarız. Teknik direktörümüz Sumudica ânı yaşayan bir teknik direktör. Hiçbir zaman kin tutmaz. Reaksiyonları anlıktır. Bence çok renkli bir kişilik" dedi.

MANCHESTER CITY'DE OYNAMAYI ÇOK İSTEDİM

Bursaspor altyapısındayken, Manchestet City'nin kendisini ısrarla istemiş olmasının hatırlatılması üzerine Muhammet, "Manchester City'e gitmeyi çok istedim. Bu konuda çok arzuluydum; çünkü genç yaşta gidip, orada altyapımı tamamladıktan sonra her şeyin daha farklı olacağını düşünüyordum. Ama bizim dönemimizde Avrupa'ya gitmek bu kadar kolay değildi. Şimdi kulüpler çok daha toleranslı, oyuncuların Avrupa'ya gitmesine izin veriyorlar. Bizim dönemimizde dışarıya kapalıydı kulüpler, daha çok parayı düşünüyorlardı. Ben Manchester City'ye gitmeyi çok istedim; ama gitmeyeceksin dediklerinde elden bir şey gelmiyordu" şeklinde konuştu.