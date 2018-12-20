Kone’nin formsuzluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren ve yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Muhammet Demir’den Galatasaray’a mesaj...

5 haftadır çok iyi bir gidişatlarının olduğunu ifade eden Muhammet, “Şehir ve kulüp olarak hedeflediğimiz yerlere gelmek biz oyuncular adına çok güzel bir duygu. Bunun keyfini yaşıyoruz. Galatasaray maçında bizim de beklentimiz var. Rahat ve kendimize güvenmiş bir şekilde İstanbul’a gideceğiz. Hem iyi gidişatımız, hem de iki tane şampiyonluk adayı takımı deplasmanda yenmek bize özgüven ve moral aşıladı” diye konuştu.

‘Değerini bilmeliyiz’

Yiğidolar’ın golcüsü, “Tüm futbolcular gözü kapalı Demir Grup Sivasspor’a gelebilir. Bunu geçmişte bu kulübe hizmet etmiş abilerimiz, futbolcu arkadaşlarımız da bilir. Kamuoyunda da böyle bir algı var. Gerçekten bu algı doğru. Demir Grup Sivasspor’da oynamak hem yerli hem de yabacı oyuncular için bir nimet. Bu kulübün değerini bilmek lazım” ifadelerini kullandı.

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