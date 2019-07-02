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Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

02 Temmuz 2019, Salı 14:19
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Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA)  - 
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Sivasspor forması giyen Muhammet Demir ie 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. 
Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
(FOTOĞRAFLI)

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