Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konyaspor, stadındaki zemin çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir’de ağırladı. Her iki takımın da birer oyuncusunun kırmızı kart gördüğü maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Mücadelenin ardından Konyasporlu futbolcular önemli açıklamalarda bulundular.

Maçtaki tek golü sahibi Muhammet Demir, "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar, sürekli yolculuklar.. Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı." ifadelerini kullandı.

Golün asistini yapan Zymer Bytyqi ise "Gerçekten iyi oynadık. Hocamızın verdiği direktifleri iyi uyguladık. Daha çok gol atabilirdik, bir gol attık. Ondan sonra da defansta iyi iş çıkardık." dedi.







