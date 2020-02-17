Muhammet Demir 5 dakikada iki penaltı kaçırdı, Sumudica çıldırdı!

Süper Lig'de 22. haftada Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor2u ağırlarken, maçın 56. dakikasında Rizeli Ivanildo, Kayode'yi ceza sahası içinde düşürdü ve ev sahibi penaltı kazandı. Muhammet Demir bu penaltıyı üst direğe nişanladı ve kaçırdı.

Sumudica 'Atma' dedi, yine kaçırdı!

60'ta ise bu kez Talbi ceza sahasında elle oynadı ve Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica ise penaltıyı bu kez Muhammet Demir'in atmamasını istedi. Mxim topun başına gelirken Muhammet Demir araya girdi ve penaltıyı kendisinin atmak istediğini söyledi. Uzun tartışmaların ardından Muhammet Demir yine penaltıyı kullandı. Tecrübeli oyuncu bu kez topu üstten auta gönderdi ve ikinci kez penaltı kaçırmış oldu.

Penaltının ikinci kez kaçmasıyla çılgına dönen Sumudica soyunma odasına gitti ancak saniyeler sonra geri döndü.

Sumudica 66'da Muhammet Demir'i oyundan aldı ve Twumasi'yi sahaya sürdü.

Muhammet Demir de çıldırdı!

Oyundan alınırken önce 'Ben mi?' diye soran Muhammet Demir, hemen soyunma odasına gitmek istedi ancak arkadaşları buna engel oldu. Çılgına dönen tecrübeli forvet zor sakinleştirildi.