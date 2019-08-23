Muhammed Salah: VAR’ı sevmiyorum

Geçen sezon Liverpool formasıyla 27 gol, 13 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve futbolseverlerin sempatisini kazanan Mohammed Salah, İngiltere Premier Lig’de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında konuştu.

VAR’ın futboldaki heyecanı azalttığını dile getiren Mısırlı yıldız, “VAR’ı sevmiyorum. En başından beri böyle düşünüyorum. Futbolu hakem hatalarıyla, oyuncuların hatalarıyla, yani olduğu gibi seviyorum. Çünkü futbol hatalarıyla daha heyecan verici, daha anlamlı. Ayrıca VAR, bana göre fazla cezalandırıcı. Zamanla bunu herkes görecek” ifadelerini kullandı.