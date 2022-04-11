Muhammed Salah rekor için Benfica karşısında

Liverpool 13 Nisan Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Benfica'yı Anfield'a ağırlayacak. Liverpool'da Salah, Steven Gerrard'ın gol rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

İlk maçta İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı. Benfica'nın tek golünü, 49'da Nunez kaydetti.

Mısırlı golcü, bu sezon tüm müsabakalarda çıktığı 39 maçta 28 gol kaydetti.

Salah, Anfield'da çıktığı 23 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gol atarken, bir gol daha atması durumunda 14 gollü Steven Gerrard'ı geride bırakarak Liverpool adına iç sahada en çok gol atan futbolcu olacak.



