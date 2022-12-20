Fenerbahçe 'nin altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'nda bazı maçlarda forma giyerek kendisini gösterme başarısı buldu. 2020-21 sezonunda ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralık olarak gönderilen genç orta saha, o sezon 22 maçta görev almış 4 gollük performansla oynamıştı.

PEREIRA İLE ŞANS BULDU

Geçen sezonun başında Vitor Pereira tarafından tercih edilen hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de süre alan Muhammed Gümüşkaya, özellikle UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sarı lacivertli takımın oynadığı HJK Helsinki karşılaşmasında 1 gol atıp takımına galibiyeti getirince gündem olmuştu.

GİRESUNSPOR'A KİRALANDI

Portekizli çalıştırıcının ligin ilk yarısında oynadığı maçların çoğunda görev verdiği 21 yaşındaki yıldız, ligin ikinci yarısında Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle şans bulamadı.

Genç futbolcu ligin ikinci yarısında Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralık olarak gönderildi. Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen genç futbolcu sonraki sezon yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

WESTERLO'YA TRANSFER OLDU

Jorge Jesus'un gelmesi sonrasında takımla birlikte çalışmalara katılan 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan Dinamo Kiev maçında kadroda yer buldu ancak süre alamadı.

Daha sonra Ağustos ayında Belçika ekibi Westerlo, genç futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Muhammed Gümüşkaya, 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Westerlo'ya transfer oldu. Belçika ekibinde 5 maçta görev alan 21 yaşındaki yıldız sadece 1 gol kaydedebildi.

JORGE JESUS İÇİN FLAŞ SÖZLER

Hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Westerlo, burada Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştı. Belçika ekibinde forma giyen genç futbolcu, Sabah'a verdiği röportajda Jorge Jesus için flaş sözler söyledi. Sarı lacivertli takıma dönmek istediğini mesajını veren Muhammed, Türkiye Ligi ile Belçika Ligi arasındaki farkları da dile getirdi.

İşte Muhammed Gümüşkaya'nın açıklamaları:

Belçika'da daha çok fiziksel ve kondisyona dayalı bir futbol var ama Türkiye'de ligi çok daha yetenekli bir lig. O yetenekler Belçika'da çok yok.

"JESUS ÇOK ŞEY KATARDI"

Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Kısa bir süre onunla antrenman yaptım ve normalin çok üstünde bir antrenman yapıyorduk. Tabii ki de bana çok şey katardı ama yapacak bir şey yok futbolda böyle şeyler var.

"FENERBAHÇE'YE MESAJ"

Gönül isterdi ki Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak Avrupa'ya gelmek ama kısmet değilmiş. Şu an Avrupa'da devam ediyorum. İnşallah tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönerim.