Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında?
Fenerbahçe'nin genç hücum oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda oynanan Tarsus İdman Yurdu maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Fenerbahçe, gelecek vaad eden Muhammed ile geçtiğimiz sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Teknik patron Ersun Yanal, genç golcü Muhammed Gümüşkaya'yı da kadroya dahil etti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Muhammed Gümüşkaya ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklamıştı.
Muhammed Gümüşkaya kimdir?
1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. 1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Sırasıyla U14, U15, U16, U17 kategorilerinde forma giyen Muhammed, hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabiliyor. U17'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Piyasa değeri 75 bin euro olan Muhammed, milli formayı altyaş gruplarında 18 kez giydi.