Muhammed Gümüşkaya kimdir? Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Teknik patron Ersun Yanal, genç golcü Muhammed Gümüşkaya'yı da kadroya dahil etti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Muhammed Gümüşkaya ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklamıştı.

1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. 1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Sırasıyla U14, U15, U16, U17 kategorilerinde forma giyen Muhammed, hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabiliyor. U17'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Piyasa değeri 75 bin euro olan Muhammed, milli formayı altyaş gruplarında 18 kez giydi.