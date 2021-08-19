Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk ettiği maça Muhammed Gümüşkaya damga vurdu. Karşılaşmanın 62. dakikasında Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Muhammed, 65. dakikada attığı harika golle tüm dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki orta sahanın kariyeri bu harika golün ardından merak konusu oldu. Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Muhammed, alt yaş gruplarında forma giymesinin ardından 2018 yılında Sarı Lacivertli ekip ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren genç oyuncu, Eylül 2020'de 2 yıllığına tecrübe kazanması için Boluspor'a kiralandı.

Boluspor'da 22 maça çıkan ve 4 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu, sezonun tamamlanmasıyla geri çağrıldı. Hazırlık kampında Pereira'nın gözüne giren ve 1. Lig ekiplerinden teklif olmasına rağmen takımda tutulan Muhammed, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında bulduğu fırsatı iyi değerlendirmiş ve güzel bir gole imza atmıştı.

Hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabilen 20 yaşındaki Muhammed'in Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sırasıyla U15, U17, U18, U19 ve U21 Milli Takımı'nda da oynayan Muhammed, milli formayı toplam 19 maçta giydi.

Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 1.77 boyundaki oyuncunun sezon içerisinde sık sık forma şansı bulması bekleniyor.