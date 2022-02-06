GZT Giresunspor, Fenerbahçe 'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Giresunspor'umuzun Fenerbahçe Spor Kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Giresunspor Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Muhammed Gümüşkaya’ya Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz” dedi.

Çiçeği burnunda Çotanak Muhammed Gümüşkaya da, “Giresunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Kendi adıma elimden geleni yapacağım. Takımım adına da tekrar alt sıralardan çıkmak için galibiyet serileri yakalamayı istiyoruz. Taraftarlarımızın ilgisi için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.