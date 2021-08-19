Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe-Helsinki maçında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, kendi sahasında HJK Helsinki'yi Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. 20 yaşındaki orta saha, Sarı Lacivertli forma altında çıktığı ilk Avrupa maçında ilk golünü atmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe , kendi sahasında HJK Helsinki'yi Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, Sarı Lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı. Dakika 65’i gösterdiğinde ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.
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