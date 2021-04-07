Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı. 20 yaşındaki Milli sporcu bu başarı sonrasında şunları söyledi: "Umarım olimpiyatta da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, altın madalyayla Japonya’da İstiklal Marşı’nı okutup, Türk bayrağını göklere çekebilirim. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımız sayın Bakanımız ve sayın federasyon başkanımız Tamer Taşpınar’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim."

'Tokya'da görüşmek üzere'

"Kamp içerisinde ciddi sakatlıklar yaşadım ama şükürler olsun ki bunları atlatıp, buraya göğsüm dik bir şekilde gelip altın madalyamı aldım. Hem ailemi hem ülkemi hem de çevremde beni destekleyen birçok insanı gururlandırdım. Umarım olimpiyat için de aynı şeyleri başarabilirim. Tokyo’da görüşmek üzere."