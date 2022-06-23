TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor, son olarak Fatsa Belediyespor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Burak Çelik'i transfer etti. Külüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen sezon grubumuzda Fatsa Belediye'de oynayan oyuncumuz sırası ile eski adı ile Bugsaş'da kariyerine başlayıp sonrasında 12 Bingölspor'da oynayıp tekrar Bugsaş'a döndükten sonra burada 2 sezon geçirmiştir. 3 sezondur Fatsa Belediye forması giyen Muhammet Burak, bu sezon takımımız için mücadele edecek. Hırslı, çok koşan yönü ile bilinen futbolcumuz uzaktan attığı şutlar ile de geçen sezon 6 kez ağları havalandırmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun".