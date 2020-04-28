Newcastle United'ı satın alarak Premier Lig'in en zengin başkanları arasına adını yazdıran Muhammed bin Selman'ın uzun bir süredir Premier Lig'den takım satın alma hayali vardı. Futbol piyasasını değiştirecek bir hamle olarak gözüken bu 'el değişikliği' transfere de yansıyacak.

Muhammed bin Selman'ın transfer bütçesi olarak 200 milyon eurodan fazla ayırdığı iddia ediliyor. İngiliz basını bin Selman'ın yaz ayları için transfere geniş bir bütçe ayırdığını ve Newcastle'ı şampiyonluğa oynayacak bir takım haline getirmek istediğini belirtiyor. Newcastle'ın kadroda geniş çaplı bir revizyona gideceği ve sözleşmesi biten oyuncularla da bu nedenden dolayı devam etmeyeceği kaydediliyor.

İlgili Haberler Fenerbahçe ile Galatasaray Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferi için karşı karşıya!

Fenerbahçe Manquillo'yu listesine aldı

İngiltere'de gündem olan bu satın alma işlemi, bir yandan da Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. Sarı lacivertli ekip, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu listesine aldı.

Transferde bonservis ücreti ödemek istemeyen ve sözleşmesi bitecek oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu kapsamda Newcastle ile yakın zamanda İspanyol oyuncu için masaya oturması bekleniyor.

Isla ile yollar ayrılabilir

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Şilili Mauricio Isla yerine sağ bek pozisyonunu Manquillo'ya emanet etmek istiyor. Isla için İtalyan ekibi Parma'nın devrede olduğu öğrenildi. Muhammed bin Selman başkanlığındaki Newcastle'ın ise dünya çapında bir bek alması bekleniyor.

Bu sezon Newcastle'da 13'ü Premier Lig'de olmak üzere 15 maça çıkan Manquillo, 1 asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu, İspanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi. Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi. Marsilya, Liverpool ve Sunderland gibi takımların da formasını giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

İlgili Haberler Osimhen yarışında avantaj Liverpool'da



