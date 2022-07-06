Muhammed Bayır: İyi bir kamp dönemi geçirdik

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara temsilcisi, hazırlık maçında karşılaştığı Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası DHA'ya açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği futbolcusu Muhammed Bayır, "Bizim için kampın ilk hazırlık maçıydı. O yüzden ilk maçı kazasız belasız bitirmek istiyorduk. Bu şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz. Bence iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu maç da onun iyi bir provası oldu. İnşallah diğer hazırlık maçlarıyla sezona daha iyi hazırlanacağız. Kayseri'ye ilk kez geldik. Kamp ortamı güzel. Güzel şartlarda kamp yapıyoruz. Bizim için yarın kampın son günü. Verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. İnşallah ikinci kampta da bunun devamı olur. Sezona güzel bir şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

DHA