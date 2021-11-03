Muhammed Abdullah Tuncay: İmkansızı başarmaya geliyoruz

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, federasyonun mevcut yönetimine ilişkin açıklamalar yaparak, hedeflerini anlattı. 13 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde büyük projeler ile geldiklerinin altını çizen Tuncay, hedeflerinden bahsetti. Mevcut yönetimin 8 yılda yaptıklarını eleştiren Tuncay, kısa sürede büyük işler yapacaklarını söyledi ve ekledi: "Federasyon, 8 yılda sporcuların spor yapmasından çok madalya peşinde koşuyor. Engelli her bireyin hayatın içinde kalması ve spor yapması en büyük madalyadır. 8 yılda yapılmayanları, 2 yılda yapma sözü veriyorum."

'Aksini ispatlasınlar, adaylıktan çekilirim'

Mevcut federasyonun yaptığı işlerin, doğru olmadığının altını çizen Tuncay, "Sonuna kadar mücadele vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum, isimlerini kullandırtmasınlar. Yine söylüyorum, dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar. Delege seçimlerinde aile, yeğen ve dayı ilişkileri listelere yansımıştır. Bu federasyon 1990 yılında kurulup 8 yıl sonra geldiği süreç Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel Başkangiller Federasyonu olmuştur."

'Spor ahlâkını yeniden kazandıracağız'

"Tüm sporcuların haklarını koruyacaklarını söyleyen Tuncay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm sporcularımızın hakkını koruyacağız. Fason kulüpleri artırmak yerine sporcu sayısını artırmayı istiyoruz. Yönetime gelir gelmez aile şirketi gibi olan fason kulüpleri kapatacağız. Spor ahlâkını yeniden kazandıracağız. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 vizyonuna hizmet etmek. Sponsorlarımız, bütçemiz hazır. Her eve ulaşan bir yönetim anlayışı ile geliyoruz."

'Tüm çocukları sporla kucaklaştıracağız'

"Özellikle federasyon içindeki üç grupta; mentaller, down sendromlular ve otizimlilerde önemli projelere imza atacağız. Mentallerde kadın voleybol ligi kuracağız, erkeklerde bölgesel futbol ligi kuracağız, down sendromlularda futsal ve yüzme ligi kuracağız. Amacımız 81 ilde spor sahalarına hakim olmak. Paralimpik branşlarda daha iyi bir seviye hedefliyoruz. Paralimpik olmayanlarda ise tüm çocukları toplumsal hayat ile kucaklaştıracağız. Amacımız madalya değil, spor yaptırmak. Mevcut yönetim 200 sporcu ile katılıyor, biz ise bu sayıyı 400-600'e çıkaracağız. Milli Takımlara hak edenler gelecek. Sporcularımıza iş bursu sağlayacağız."

'Kutuplaşmaya izin vermemeliyiz'

"Değişime ve yeniliğe açık olmalıyız. Mevcut yönetim, hizmet ve faaliyetlerini 2 dönem yapmıştır, 3. dönemde, 'Yeter' demeliyiz. Yeniliklere ve sistemi değiştirecek kişilere olumlu bakmalıyız. Tüm kulüpler bizim kulüplerimizdir. Bana oy versin, vermesin ayrım yapamayız. Kulüpleri oy vermedi diye cezalandırmak, çocuklara yapılan en büyük cezadır. Ayrımcılığa, kutuplaşmaya izin vermemeliyiz. Bütün camiaya ve kamuoyuna sesleniyorum. Oy veya madalya için değil, çocuklarımızın spor yapması için emek harcayacağız. En büyük başarı onların hayatın içinde olması, düzenli ve disiplinli spor yapması, bağımsız bir birey olarak hayatları boyunca başarılı, öz güvenli ve mutlu olmalarını sağlamalıyız"

Gönül elçisi Yılmaz Vural olacak

Tuncay, ülkemizde birçok takımı çalıştıran ve renkli kişiliği ile dikkat çeken teknik direktör Yılmaz Vural'ın da federasyonda gönüllü olarak elçilik yapacağını açıkladı. Tuncay, Vural'ın büyük bir mutlulukla bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Abdullah Tuncay'ın hedefleri

■ İki yılda bir özel sporcular kongresi gerçekleştirmek.

■ Tüm şampiyona ve yarışmalarda analiz ekibi bulundurmak.

■ 81 ilde TOSSFED'e bağlı Spor Meydanları oluşturmak.

■ Her yıl federasyon balosu düzenlenmesi ve düzenli dergi çıkarılması.

■ Türkiye şampiyonalarına sponsorluk desteği alarak, organizasyonlarda isim hakkı kullanmak.

■ Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlar nezdinde protokol imzalanması.

■ Atletizm, bowling, futbol ve yüzme branşlarında lig kurmak.

■ Tanıtım için TOSSFED adına TV kanalı kurmak.