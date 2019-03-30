Muhabiri öpen Bulgar boksörün lisansı askıya alındı

Bulgar ağır sıklet boksörü Kubrat Pulev'in Bogdan Dinu ile yaptığı maç sonrası canlı yayında kendisiyle röportaj yapan Vegas Sports Daily muhabiri Jennifer Ravalo'yu öpmesi nedeniyle lisansının askıya alındığı açıklandı.

Kaliforniya Eyalet Spor Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tyson Fury ile ilgili bir soru üzerine kadın muhabire cinsel tacizde bulunan 37 yaşındaki boksörün yaptığı davranışın "iğrenç, nahoş ve yasa dışı" olduğu vurgulandı.

Olay sonrası Pulev'e dava açan Ravalo ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bulgar boksörün kameralar kapandıktan sonra da tacize devam ettiğini söyledi.