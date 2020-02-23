Muğlaspor'da futbolcular 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

Muğlaspor'da futbolcular peşinat ve maç başı olmak üzere yaklaşık 500 bin TL tutarındaki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Osmaniyespor maçında protestoda bulundu.

23 Şubat 2020, Pazar 23:44 Son Güncelleme:
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Muğlaspor'da futbolcular 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Muğlaspor’un futbolcuları, Osmaniyespor müsabakanın başlama düdüğünün ardından 1 dakika topa dokunmayarak, yönetimi protesto etti.

Yeşil-beyazlı futbolcuların, maç başı ve peşinatların uzun süredir ödenmediği iddiasıyla gerçekleştirdikleri öğrenilen eylem sırasında Osmaniyesporlu futbolcular da kendi yarı sahalarında top çevirerek Muğlasporlu futbolculara destek verdi.

"Aşkımız armaya, aşkımız futbolculara" tezahüratında bulunan 48 Gençlik taraftar grubu da futbolcuların bu hareketini 5 dakika boyunca ayakta alkışladı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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