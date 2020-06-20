Muğlaspor'da başkan Erol Kapiz takımı yalnız bırakmıyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Başkan Erol Kapiz ve yönetim de antrenmanlarda takımı yalnız bırakmıyor.
Koronavirüs salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Geçen hafta toplanıp Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde koronavirüs testinden geçen yeşil-beyazlılar, Ortaköy Sahası'ndaki antrenmanlarla lige hazırlanıyor.
Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili vereceği son kararı bekleyen Muğlaspor'da Başkan Erol Kapiz ve yönetim de antrenmanlarda takımı yalnız bırakmıyor.