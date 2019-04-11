TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde giren Muğlaspor'da pazar günü Bağcılarspor'la oynanacak maç öncesi seferberlik ilan edildi.

Grupta 8 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra iç sahadaki son 2 maçı kazanan 36 puanlı yeşil-beyazlılarda 32 puandaki Bağcılar'la oynanacak karşılaşma öncesi Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve bütün siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya gelip taraftarı maça davet etti. Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz de öğrenci ve açık tribün bilet fiyatlarını 2 TL olarak belirlediklerini açıkladı.