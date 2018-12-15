Muğlaspor:1 Bayburt Özel İdare: 1

Maçtan Dakikalar:

25’inci dakikada Sinan’ın ortasında Murat Bölükbaşı’nın kafa şutu kaleci Alişan Şeker’de kaldı. 44’üncü dakikada konuk ekip Kerem Az’ın sağ kanattan yaptığı ortayı forvet bakınca kaleci Barış Başkan topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına Muğlaspor daha istekli başlarken 52’inici dakikada Sinan Turan’ın sağ kanattan kale içine yaptığı ortada topla son buluşan Zeki Sinanoğlu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi 1-0. 68’inci dakikada Eren Açıkgöz’ün ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Barış Başkan köşeden tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 76’ncı dakikada konuk ekibin golü geldi. Bu dakikada Mustafa Dündar’ın çaprazdan sert şutunu kaleci Barış Başkan yatarak önledi. Dönen topu iyi takip eden Selçuk Kaban topu ağlara gönderdi 1-1. 86’ncı dakikada Erol Yüksel’in ceza alanına yaptığı ortada Emre Balcı’nın kafa şutunu kaleci Barış Başkan son anda kornere çeldi.

İHA