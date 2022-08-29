Muğlaspor yönetiminden anlamlı hareket

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor'un yönetim kurulu üyeleri, dün gece kent merkezi esnafının dükkan kapıları altından içinde para bulunan siftah zarfı attı. Sabah saatlerinde kapılarını açarak zarflar ile karşılaşan esnaflar, bu anlamlı düşüncesi için Muğlaspor'a teşekkürlerini iletti.

Esnaflar için ilk siftahın önemli olduğunu vurgulayan Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş, "Gece saatlerinde içinde para bulunan siftah zarflarını dükkan kapılarının altından bıraktık. Şampiyonluk parolasıyla başladığımız sezonda şehirde yeniden birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gittik. Dayanışmanın Muğla'mız ve Muğlaspor'umuz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu güzel birlik ve beraberlik havasına esnaflarımızı da dahil etmek istedik. Esnafımızın ilk siftahı bizden, bereketi Allah'tan olsun. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" dedi. (DHA)