Muğlaspor, küme düşme korkusunu hissetmeye başladı

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u da evinde öne geçtiği maçta 90'ıncı dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüyle elinden kaçıran Muğlaspor, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Ligde bu sezon çıktığı 19 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Muğla, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle hanesine sadece 10 puan yazdırabildi.

Sezon sonunda 4 takımın mendil sallayıp amatör kümeye gerileyeceği grupta bitime 13 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisinde son sırada kalan yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki haftalarda kurtuluş için son kozlarını oynayacak.