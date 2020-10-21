Muğlaspor - Kızılcabölükspor maç sonucu: 4-2

Ev sahibi ekipte oyuna sonradan giren kaleci Nusret, seri penaltı atışlarında Kızılcabölüksporlu Ümit ve Kadir’e geçit vermedi. Konuk ekipte Hüseyin’in penaltı atışı üst direkten dönerken, Yunus Emre atışı gole çevirdi. Muğlaspor’da Mehmet penaltı atışını dışarı gönderirken, İbrahim, Barış ve Polat atışları golle sonuçlandırdı.

19’uncu dakikada Kızılcabölükspor gole yaklaştı. Berkan’ın soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Yunus topa dokunamadı.

26’ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kızılcabölükspor atağında Emre soldan ortasını yaptı, Ömürcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

39’uncu dakikada Muğlaspor atağında İbrahim’in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Asil topu nefis çıkardı.

42’nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Barış’ın şutunda kaleci Asil bir kez daha gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54’üncü dakikada Muğlasporlu Süleyman rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Barış’ın şutunda defans araya girdi.

83’üncü dakikada Muğlaspor eşitliği sağladı. İbrahim’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Normal süre ve uzatmalarda eşitlik bozulmayınca tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirledi: 4-2.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Fatih Söyler (xx), Ercan Akdeniz (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) (Dk. 115 Nusret xxx)- İbrahim Can (xx), İlkay (xx), Zeki (xx) (Dk. 80 Asım xx), İbrahim İçuz (xxx) (Dk. 91 Mehmet x), Emirhan (x) (Dk. 68 Ömer xx), Süleyman (xx) (Dk.80 Atakan xx), Polat (xxx), Emre (xx) (Dk.80 Osman xx), Burak (xx), Barış Sungur (xxx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Eryılmaz (xxx) - Hüseyin (x), Can (x) (Dk. 60 Atalay xx), Ertuğrul (x) (Dk. 47 Ozan x), Semih (xx) (Dk. 106 Hayrettin xx), Yunus Emre (xxx), Emre Sağlık (xxx), Alpay (xx), Berkan (xx) (Dk.60 Mustafa x), Ömürcan (xxx) (Dk.68 Kıvanç x), Kadir (x)

GOLLER: Dk. 83 Barış (Muğlaspor) - Dk. 26 Ömürcan, (Kızılcabölükspor),

SARI KARTLAR: Polat, Süleyman, İlkay (Muğlaspor) - Atalay, Mustafa (Kızılcabölükspor)

DHA