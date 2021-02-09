Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 11 maçtır kazanamayan Muğlaspor, 9 puanla kümede kalma yarışında şimdiden umutları azalttı. Yeşil-beyazlı ekibin, 4 takımın mendil sallayacağı ligde kurtuluş hattıyla arasında 12 puan fark bulunuyor. Sultanbeyli de 14 puanla Muğla'nın tek basamak üzerinde yer alıyor. Grupta diğer Ege temsilcisi Bergama Belediyespor ise haftayı bay takım olarak geçecek.

DHA