Muğlaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Maçın 43'üncü dakikasında Hakancan'la gol perdesini açan yeşil-beyazlılar Rıdvan'ın 57'nci ve 83'üncü dakikalarda attığı gollerle çok rahatladı. Haftalar sonra 3 puanla tanışan Muğlaspor, puanını 20'ye çıkarıp ilk 5 yolunda umut tazeledi. Diyarbekirspor ise 23 puanda kaldı Play-Off yarışında yara aldı.

11'inci dakikada Muğlaspor atağında Polat'ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada Murat'ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan köşeden kornere çeldi.

19'uncu dakikada Muğlasporlu Rıdvan sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi. Rıdvan'ın vuruşunda kaleci Gökhan çizgiden topu kornere çıkardı.

43'üncü dakikada Muğlaspor golü buldu. Rıdvan'ın sağdan yaptığı ortada topa iyi yükselen Hakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sinan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rıdvan'ın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda fileler bir kez daha havalandı: 2-0.

83'üncü dakikada Muğlaspor golleri üçledi. Salim'in ara pasıyla kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Rıdvan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

DHA



