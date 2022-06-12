Muğlalı Hazal okçulukta dünyanın zirvesinde

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

ISF 2022 Gymnasiade Liselerarası Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı Hazal Burun çifte şampiyonluk yaşadı. Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022 sona erdi. Okul sporlarında 6-18 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği özelliği taşıyan organizasyonda 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcu yarıştı. Türkiye şampiyonaya 13 branştan 164 sporcu ile katıldı. Normandiya kentinde düzenlenen Gymnasiade Okçuluk Yarışmaları'nda sporcularımız 15 madalya elde ederken, genç yaşında kariyerinde birçok uluslararası madalya elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesporlu Hazal Burun, makaralı yay kadınlarda hem bireysel hem takım halinde altın madalyanın sahibi oldu.

Hazal Burun, bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla 1 bronz madalyayı boynuna taktı. Antrenör Dr. Ejder Sözen, "Hazal bunu genelde yapıyor, önce bir hedef koyuyor ve biz bu hedefi olgunlaştırıyoruz. Motive oluyor, motivasyonunu canlı tutarak sonuca gidiyor. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Hazal ile çalışmak ve hedef belirlemek gerçekten çok güzel. Mutluyuz, mutluyum, yolun açık olsun şampiyon" açıklamalarında bulundu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesi olarak Dünya şampiyonu sporcumuzu ve Antrenör Dr. Ejder Sözen hocamızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

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