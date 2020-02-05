Mucizenin adı: Eskişehirspor

Eskişehirspor’un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu’nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışı sebebiyle hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Eskişehir Valiliği çatı onarılana kadar stadyumun kapatılmasına karar verdi. Daha sonra sahasız kalan Kırmızı-Siyahlılar, Adana maçını Afyon Zafer Stadyumu’nda oynadı.

İki haftalık bekleyişin ardından Eskişehirspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile ligin 21. haftasındaki Altınordu maçının Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanacağı belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar’ın lige tutunma yolunda önemli rakibi Altınordu ile cumartesi günü karşılaşacağı maç öncesi bu haber camiada büyük mutluluk yaşattı.

‘220 milyon borç var’

Teknik direktör Mustafa Özer de Lig Radyo’da yaptığı açıklamada, “Bursa maçını kazanan gencecik aslanlarımızla biz bir mucizenin peşindeyiz. Bunu gerçekleştirmek için tüm kalbimizle, yüreğimizle savaşıyoruz. Kulübün 220 milyon TL borcu var, FIFA’da dosyalar devam ediyor. Çok zor günler geçiriyoruz ama taraftarımızla birlikte bu başarıyı gerçekleştireceğiz. Sonuna kadar takımımıza inanıyoruz” dedi.