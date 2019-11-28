Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı ve ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 14. bölümü yine büyük ilgi gördü. Mucize Doktor dizisine Doktor Ela sürprizi izleyicilerini heyecanlandırdı. Daha önce Doktorlar dizisi ile karşımıza çıkan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisinin 14. bölümüne konuk oldu ve herkesi şaşırttı. 12 Aralık akşamı yayınlanan bölümde; Ferman'ın sonunda herkesten sakladığı büyük sır ortaya çıktı. Nazlı ise hocasının yaşadığı sorunu öğrenmek için Ali'nin ağzını aradı. Ferman'ın kendisine sarıldığı anlarda bir şey hissetmeyen Ali korkusunu yendiğini anlıyor. Pür dikkat izlenen 14. bölümün ardından Mucize Doktor 15. bölüm fragman izle araması google'da en fazla yapılan aramalardan oldu. Mucize Doktor'da heyecan yükselirken 15. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

Mucize Doktor 14. bölümde neler oldu?

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Mucize Doktor dizisinin bu haftaki bölümünde 'Doktor Ela' olarak konuk oyuncu, Yasemin Ergene Özilhan yer aldı. Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu. 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi. Ayrıca Yasemin Özilhan, diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacak.





Mucize Doktor 15. bölüm fragman yayınlandı mı?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Mucize Doktor dizi konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor dizisinin oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.