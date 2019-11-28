Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı ve ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 13. bölümü yine büyük ilgi gördü. Son bölümdne Ferman'la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıktı. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştiridi ve Ali'yle tam bir çıkmaza girdiler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkıştı. Pür dikkat izlenen 13. bölümün ardından Mucize Doktor 14. bölüm fragman izle araması google'da en fazla yapılan aramalardan oldu. Mucize Doktor'da heyecan yükselirken 14. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.





Mucize Doktor 13. bölümde neler oldu?

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

Mucize Doktor 14. bölüm fragman yayınlandı mı?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Mucize Doktor dizi konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor dizisinin oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.