Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı ve ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 12. bölümü yine büyük ilgi gördü. Pür dikkat izlenen 12. bölümün ardından Mucize Doktor 13. bölüm fragman izle araması google'da en fazla yapılan aramalardan oldu. Mucize Doktor'da heyecan yükselirken 13. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

Mucize Doktor 12. bölümde neler oldu?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

Mucize Doktor 13. bölüm fragman yayınlandı mı?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Mucize Doktor dizi konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor dizisinin oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.