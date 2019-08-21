Mücevher Emre

Süper Lig’de sezonu 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle açan ve lider olan Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu adeta parlıyor. Tam 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla Kadıköy’e çıkan Emre performansıyla göz kamaştırdı.

Süper Lig’in en yaşlı futbolcusu olan 38 yaşındaki yıldız, 73 dakika süre alırken maça damgasını vurdu. Bir penaltı yaptıran tecrübeli orta saha penaltıdan da bir gol buldu. 30 Mayıs 2015’te Kadıköy’de Kasımpaşa’ya gol atarak Fenerbahçe’ye veda eden Emre, 19 Ağustos 2019’da Gazişehir’e attığı penaltı golüyle geri döndü. Ayrıca maç içerisinde de performansıyla göz dolduran başarılı futbolcu, 90 kez topla buluşup, yüzde 94’lük isabetli pas oranıyla maçın en iyisi oldu.

Vedat Muriç’in attığı golde asist yapan Emre Belözoğlu, tam 5 kez ikili mücadele kazandı. 2 kez pas arası yapan Emre, 4 şut girişiminde bulunurken, 1 isabet sağladı. Yaşına karşın temposu ve oyunu yönlendirmesiyle gençlere taş çıkaran deneyimli isim, Ersun Yanal’a da çok yardımcı oluyor.

Oyun içinde takım arkadaşlarına liderlik eden, zaman zaman oyunu yöneten Emre Belözoğlu, tribünlerle takım arasındaki bağı da başarıyla kuruyor. Emre’nin kaptanlığında kendine gelen Fenerbahçe, 4 yıllık hasreti de müthiş bir açılış bitirdi. Maç sonunda da soyunma odasında arkadaşlarını tek tek tebrik eden Emre Belözoğlu, Ersun Yanal’la beraber bir konuşma yaparak birlik içerisinde gelecek haftalara ilerlemeleri gerektiğini aktardı.

Takım içerisinde herkesin çok saygı duyduğu 38 yaşındaki kaptan, futbol kariyerinin son sezonunda şampiyonluk hedefliyor.

Özel paylaşım

Inter ilginç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada “dünya sivrisinek günü” etkinliği kapsamında Inter’de oynarken lakabı sivrisinek olan Emre anımsatıldı. Emre’nin Lazio’ya attığı golde spikerin “sivrisinek” demesi öne çıkarıldı.

(Milliyet)