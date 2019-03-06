Mücadeleyi 5-0’dan çevirip kazandı

Sırbistan’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününün gündüz seansında 3 sporcumuz; Kerem Kamal (60), Hasan Basri Yıldırım (87) ve İbrahim Tığçı (97) yarı finale çıktı. 60 kiloda Kerem Kamal müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Rus rakibi Sadyk Lalaev önünde bitim 3,5 dakika kala 5-0 geriye düşen Kerem minderden 6-5 galip ayrıldı. 87 kiloda Hasan Basri Yıldırım, Ukraynalı Andriiovych’i 2-1, İbrahim Tığçı da Çek rakibi Dadak’ı 10-1’le yenip yarı finale yükseldi.

Repesajda Abdullah Toprak (66), Ali Cengiz (87) ve Osman Yıldırım (130) rakiplerini yenip, 3.’lük maçına çıkma şansı yakaladı. Gazetemiz baskıya girdiğinde akşam seansı başlamamıştı. Akşam seansında Serkan Akkoyun (77) şampiyonluk için mindere çıkarken, diğer güreşçilerimiz de finale kalma ve bronz mücadelesi verdi.