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Muaythai'de Malatya’nın ilk Avrupa şampiyonu Aslan oldu

Malatyalı Muaythai sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Muaythai Şampiyonluğunu elde etti. Aslan, bu başarısı ile Malatya’nın ilk Avrupa Muaythai Şampiyonu oldu.

17 Şubat 2022, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Muaythai'de Malatya’nın ilk Avrupa şampiyonu Aslan oldu

İstanbul'da 13 Şubat’ta başlayan ve 20 Şubat’ta sona erecek olan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Malatya Yeni Olimpiyat Spor Kulübü sporcusu Eylül Aslan 58 kilogramda altın madalya kazandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Avrupa Muaythai Şampiyonu olan sporcu Aslan’ı kutlayarak, ''38 ülke 850 sporcu katılımıyla devam eden şampiyonada sporcumuz Eylül Aslan Avrupa Muaythai Şampiyonu olması bizleri çok gururlandırdı. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörünü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim'' dedi. 

İHA

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