Milli muaythai sporcusu Dağhan Sağlam, branşında müthiş bir ilginin olduğunu vurguladı. 2010’da Belarus Muay Thai Champion organizasyonunda kruvazör sıklette şampiyon olan, yine aynı sene içerisinde WBC Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu, 2011’de dünya şampiyonluğu elde etti. Sağlam, 2012’de ise WBC Muay Thai Nai Khanom Tom Champion’da mutlu sona ulaştı.

‘Gereken desteği vermeliyiz’

Muaythai sporuna olan ilgiyi anlatan Sağlam, Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğunu da vurguladı. Gerekli desteğin bu spora verilmesi gerektiğini söyleyen milli sporcu, “Ülkemizi, uluslararası arenada temsil etmek onur verici bir durum. Yaşadığım duygular, çok yoğundu. Uzun yıllar boyunca hedeflerime ulaşmak için çok çalıştım. 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Ancak henüz beklenen başarıları elde edemedik. Elimizdeki sporculara gereken desteği vermeli ve onların başarısına destek olmalıyız” dedi.

‘Pozitif etki yapıyor’

Sağlam, savunma sporlarının önemi hakkında da konuştu. "Spor öncelikle sağlık demek” diyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece bedenen değil ruhen de kendinize olumlu etki yapıyorsunuz. Savunma sporlarına daha önce başlama girişiminde bulunan fakat sporda yer almayan gençlere de önerim bir an önce kendilerini bu branşın içerisinde katmalıdır. Uzun vadede kendileri için çok önemli bir etki yapacağını göreceklerdir.” Öte yandan Sağlam, yer aldığı son Avrupa Şampiyonası’nda sakatlandığının altını çizerken, bu sebepten ötürü aktif spor hayatına ara verdiğini ve şu anda ise antrenörlük yaptığını sözleri arasına ekledi.