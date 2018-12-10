Muay thaici Altınsöz kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Ailesi Mardin’de yaşayan ve liseyi okumak için geldiği Mersin’de 2013 yılında muay thai sporuyla tanışan İbrahim Altınsöz (22), ailesinin haberi olmadan şampiyonalara katılıp Türkiye dereceleri elde etti.

Milli takıma seçilen ve Avrupa şampiyonasına katılan İbrahim Altınsöz, ilk yılında Romanya’da Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Daha sonra ailesinin de desteğini alan İbrahim, kardeşleri Abdülkadir (21) ve İzzettin’i (19) de yanına alıp onları da bu spora başlattı.

Çeşitli yarışmalara katılıp dereceler elde eden Altınsöz kardeşlerden Abdülkadir branş değiştirip bocce sporuna geçti.

İbrahim ve İzzetin kardeşler, birbirlerine antrenörlük yapıp şampiyonalara hazırlandı.

En son Antalya’da düzenlenen 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda İbrahim 81, İzzettin de 63,5 kiloda Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

"Bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz"

Ağabey İbrahim Altınsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma seçildiğini ve 2013 yılında Romanya’da Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Başarının gelmesiyle kardeşlerinin de bu spora başladığını anlatan İbrahim, "Üç kardeş aynı branşı yaptık. Geçen yıl Abdülkadir bocce sporuna geçip Avrupa 2’incisi oldu. İzzettin ve ben bu sporu yapmaya devam ettik. Kardeşim 63,5 kiloda ben 81 kiloda katıldım ve 4’er maç yapıp Avrupa şampiyonu olduk. Bundan sonraki hedefimiz yine milli takım seçmesini kazanarak dünya şampiyonasına gitmek ve orada bayrağımızı göndere çektirmek. Abi kardeş bunu başarmak istiyoruz." diye konuştu.

İzzettin Altınsöz de ilk kez büyük erkeklerde bu yıl yarışmaya başladığını, ilk yılında Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu aktardı.

İlk hedefinin 2019 milli takım seçmelerini kazanmak olduğunu anlatan İzzettin, "Dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. En büyük hedefimiz ağabeyimle dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

AA