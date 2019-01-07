Muammer Yıldırım korkuttu

Kayserispor’un başarılı kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında sakatlanarak yürekleri ağza getirdi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 09:41
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Muammer Yıldırım korkuttu

Antalya kampında dün oynadığı ilk hazırlık maçının 67.dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Muammer’e saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinin arından kosa süreli travma geçiren 

Muammer Zülfikar Yıldırım geceyi hastanede geçirdi. 

Kulüpte yapılan açıklamada,” Dün oynadığımız Go Ahead Eagles maçında rakip futbolcu ile çarpışmasından dolayı, küçük bir travma geçiren oyuncumuz Muammer Zülfikar Yıldırım’ın çekilen tomografisinde herhangi bir negatif sonuca rastlanmamıştır. Oyuncumuz yapılan tetkikler sonucunda dün akşamı müşahede altında tutulacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz.” 

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