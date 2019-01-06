Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor'dan açıklama

Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden oyuncunun son durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Bugün oynadığımız Go Ahead Eagles maçında rakip futbolcu ile çarpışmasından dolayı, küçük bir travma geçiren oyuncumuz Muammer Yıldırım’ın çekilen tomografisinde herhangi bir negatif sonuca rastlanmamıştır.

Oyuncumuz yapılan tetkikler sonucunda bu akşam müşahede altında tutulacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz.