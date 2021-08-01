Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Adapazarı Camili Mahallesi’nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start alan yarışlara, 15 ülkeden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe’yi kapsayan parkurda pedal çevirdi.

110 kilometrelik elit erkekler parkurunu Çekya’dan Martin Stosek birinci, Almanya’dan Andreas Seewald ikinci, yine Çekya’dan Kristian Hynek üçüncü bitirdi.

80 kilometrelik elit kadınlar parkurunda bitiş çizgisini ilk gören, Macaristanlı Barbara Benko oldu. Bu sporcuyu, Almanya’dan Stefanie Dohrn ve Çekya’dan Nikol Flasarova takip etti.

İlk üçe giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da katıldı.

- Ekrem Yüce: "BMX Dünya Şampiyonası, ekimde yapılacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın artık bisiklet şehri olduğuna işaret ederek, "Bu alanda markalaşan Sakarya’mızda yine dünyayı misafir ettik. Şampiyonada kazananları tebrik ediyorum. Belediyemiz, önümüzdeki süreçte de bisiklet sporunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek." diye konuştu.

Her gün büyütülen bisiklet yolu ağı, istasyonları, bisiklet kıraathanesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve sosyal tesisleriyle Sakarya’nın adını dünyaya "bisiklet dostu şehir" olarak duyuracaklarını bildiren Yüce, "23-31 Ekim’de Sakarya’da yapılacak BMX Dünya Şampiyonası’nda buluşmak üzere. Bisiklet sporunun nabzı Bisiklet Vadisi’nde atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesince seyircilere kurayla 10 bisiklet hediye edildi. (AA)