MSI Tarihindeki En İyi Anlar

MSI 2022 yaklaşırken, turnuva tarihine bir göz atalım.

MSI 2015

Yer: Tallahassee, Amerika Birleşik Devletleri

Kazanan: Edward Gaming

League of Legends'ın geçmişte Dünya Şampiyonası haricinde küresel turnuvası bulunmuyordu. İlk Sezon Ortası Turnuvası da direkt olarak bu eksikliği kapatmaya yönelikti. LoL birçok bölgede daha geniş kitlelere yayıldıkça, üçüncü taraf turnuvalar yerini Riot tarafından düzenlenen liglere (daha sonrasında Riot markalı liglere) bıraktı. Bu sebeple en iyi takımların bulundukları bölgelerdeki takımlarla oynadığı maç sayısında azalma yaşandı. Tallahassee Florida'da düzenlenen ilk MSI, uluslararası turnuva açlığını giderip gidermeyeceğini görmek amacıyla düzenlenen bir test niteliğindeydi. Her ne kadar bir sonraki yıl Şanghay'daki turnuvaya ve ilerleyen yıllardaki turnuvalara kıyasla daha küçük bir müsabaka alanına sahip olsa da oldukça rekabetçi geçti ve 2015 Dünya Şampiyonası'na giden yolda işlerin seyrini değiştirdi.

Güney Kore'deki kardeş takımların kaldırılmasının, LCK'in formatının tamamen değişmesinin ve Güney Koreli profesyonel oyuncuların büyük çoğunluğunu Çin'in LoL Pro League'ine geçmesinin ardından, sahne LPL'den Edward Gaming ve LCK'den SK Telecom T1'ın heyecanlı kapışması için hazırdı. 5. Maçta Lee "Faker" Sang-hyeok'un yenilmez LeBlanc'ını durdurmak için Edward Gaming'den Ming "Clearlove" Kai ve Heo "PawN" Won-seok'un akıllıca bir hamle yaparak sırasıyla Evelynn ve Morgana seçmesiyle birlikte Edward Gaming turnuvanın galibi oldu. Böylelikle, her ne kadar LPL takımları bir önceki Dünya Şampiyonalarında finallere kalmış olsa da World Elite'in IPL 5'i kazanmasından bu yana ilk defa bir Çin takımı uluslararası turnuvalarda başarı yakalamış oldu.

T1'a yeni katılan oyuncuların (isim vermek gerekirse, eski SK Telecom T1 S oyuncuları Bae "Bang" Jun-sik and Lee "Wolf" Jae-wan), uçak yolculuğu sonrası sersemliği atlatmak için uluslararası turnuvalarda tecrübeli SK Telecom T1 K oyuncularını ve dünya şampiyonu ormancı Bae "Bengi" Seong-woong'u takip ettiklerine ve onun uyku düzenine uyduklarına dair bir hikâye duymuştum. O yıl içerisinde takım olarak büyük yol kat eden Fnatic'ten Heo "Huni" Seung-hoon ve Kim "Reignover" Yeu-jin de turnuvada adından söz ettirdi. Bu turnuva, birçok takım için bir şeylerin ve League of Legends'ın yeni bir uluslararası turnuvanın başlangıcıydı.

MSI 2016

Yer: Şanghay, Çin

Kazanan: SK Telecom T1

Her ne kadar bu MSI'a T1 devrinin devam ettiği bir turnuva olarak bakılsa da MSI 2016 denince benim aklıma ilk olarak Counter Logic Gaming'in finale kalmış olması geliyor. Dönemin T1 koçu Kim "kkOma" Jeong-gyun'un, takımı grup aşamasında sallantıda görünmesine rağmen ormancı rolü için herkesin favorisi Bengi yerine inatla Kang "Blank" Sun-gu'yu tercih etmesi de büyük yankı uyandırmıştı.

TSM'in LCS playoff'larındaki performansı düşünüldüğünde, çoğu kişi CLG'nin o yılkı LCS Bahar Mevsimi finalini kaybetmesini ve uluslararası sahnede tamamen başarısız olmasını bekliyordu. O yılki CLG için "tek vücut halinde daha güçlü olmak" tabirinin tam karşılığıydı diyebiliriz. Hatta daha sonradan takımın birçok üyesi bir daha hiç o kadar güçlü iletişimin ve güvenin yer aldığı bir takımda bulunmadıklarına bile değindi.

Her ne kadar finalde T1'a ağır şekilde kaybetmiş olsalar da oraya gelene kadar kendilerinden şüphe edenleri haksız çıkarmayı da başardılar. Tıpkı eski NA taraftarlarının bir daha 2013/14 yılındaki Cloud9 gibi bir takımın gelmeyeceğini söylediği gibi, 2016 yılındaki CLG gibi bir takım da gelmeyecek.

MSI 2017

Yer: Rio de Janeiro, Brezilya

Kazanan: SK Telecom T1

Tutkulu Brezilyalı League of Legends taraftarlarının kendi evlerinde ilk defa düzenlenen uluslararası bir turnuvaya kavuşmuş olmasının yanı sıra, Gigabyte Marines MSI 2017'nin grup aşamalarında gösterdiği yaratıcı esneklikle ön plana çıkmayı başardı. Ancak bu etkinlikle ilgili aklımda en fazla yer eden şeyin SK Telecom T1'in devam eden baskınlığı olduğunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle T1, bu turnuvanın ardından Dünya Şampiyonası'nı kaybettiği ve 2013 ile 2017 yılları arasındaki MSI ve Dünya Şampiyonalarına koyduğu ambargo son bulduğu için böyle düşünüyorum.

Takımların ve oyuncuların League of Legends'da bırakın dört yılı, bir yıl boyunca bile istikrarlı olarak aynı performansı göstermesi çok zor. Bu yıllar içerisinde kardeş takımların birleştirilmesi, turnuva yapılandırılması ve diğer bölgelere geçen oyuncuların oluşturduğu hareketlilik gibi unsurları saymıyorum bile. Tüm bunlara rağmen T1, özellikle de Faker bunu başardı. Turnuvanın ardından T1 kupayı müzesine götürdü ve böylelikle League of Legends'da bir devir kapanmış oldu.

MSI 2018

Yer: Berlin, Almanya ve Paris, Fransa

Kazanan: Royal Never Give Up

Royal Never Give Up'ın 2018 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finallerinde G2 Esports'a karşı kaybetmesi o yılki başarılarını gölgede bıraktığı için 2018 yılında ne kadar baskın bir takım olduğu unutulmuş olabilir. Ancak bu fotoğraf, RNG'nin 2018 yılında ne kadar başarılı bir takım olduğunun bir göstergesi. RNG'nin o dönemki nişancısı Jian "Uzi" Zi-Hao'nun, LPL'in şampiyonluk hasretine bu turnuvayla son verdiğinden de söz etmek gerek. Her ne kadar Kingzone DragonX (önceki adıyla Longzhu Gaming) turnuvanın favorisi olarak gösterilse de LPL'i kazanarak Sezon Ortası Turnuvası'na katılmaya hak kazanan Uzi ve RNG turnuvayı kasıp kavurdu.

Uzi'yi yıllarca LPL'de izledikten sonra, onun ve RNG'nin hem lig şampiyonluğunu hem de MSI'ı kazandığını görmek muhteşemdi. RNG oyuncuları o yaz düzenlenen Asya Oyunları'nda da altın madalya kazanan takımda yer almıştı.

MSI 2019

Yer: Ho Chi Minh Kenti, Hanoi, Taipei

Kazanan: G2 Esports

2019 MSI denince akla gelen çok fazla şey var. Pek çok LPL taraftarının sürekli olarak LPL takımlarının Sona/Tahm Kench veya Sona/Taric koridorunu yok edeceğini söylemesinin ardından Invictus Gaming'in T1'ı 16 dakikada yenerek bunu gerçekten başarması, Invictus Gaming'i yarı finalde o kadar takım arasından Team Liquid'in elemesi ve yeniden adlandırılan LEC'in ilk yılında uluslararası bir turnuvayı kazanmış olması bunlar arasında yer alıyor.

Her ne kadar Dünya Şampiyonası'nı kazanamamış olsalar da nasıl 2018 RNG'nin yılıysa, 2019 da G2 Esports'un yılıydı. O yıl tüm turnuvaları kazanan G2 Esports, Dünya Şampiyonası'na da finalde veda etti. Ancak yılın büyük çoğunluğunda zeki şampiyon ve rol değişiklikleriyle League of Legends'ın metasını belirleyen takım G2'ydu. Ne kadar esnek olduklarını anlatmak için G2'nun ana kadrosundaki tüm oyuncuların, Rift Rivals maçlarını da sayarsak en az bir profesyonel maçta Pyke oynadığını söylememiz yeterli olacaktır.

Rasmus "Caps" Winther'ın bu küçük selamı, G2'nun ne kadar ilginç ve bulaşıcı bir enerjisi olduğunu gözler önüne seriyor.

2020 Sezon Ortası Kupası

Yer: Seul, Güney Kore ve Şanghay, Çin (online)

Kazanan: Top Esports

Bu yıl için değinmek istediğim birkaç an var. İlk sırada tabii ki de bu turnuvanın düzenlenmesine katkıda bulunan üst düzey yetkililer ve takımlar bulunuyor. Los Angeles, ABD'de düzenlenmesi planlanan MSI, salgın nedeniyle birçok kez ertelendiği ve en sonunda iptal edildiği için bu turnuva, koronavirüs hastalığının (COVID-19) ilk dalgası esnasında düzenlendi. Yalnızca LPL ve LCK'den takımların katıldığı 2020 Sezon Ortası Kupası'nda, takımlar adilliği korumak adına bilinçli olarak pingin arttırıldığı çevrimiçi bir turnuvada mücadele ettiler. Oyuncuların bu duruma alışması biraz zaman aldı. FPX'in ormancısı Gao "Tian" Tian-Liang'ın yanlış zamanladığı Kindred ultileri hâlâ gözümün önünden gitmiyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen oldukça rekabetçi bir turnuvaydı diyebiliriz. Turnuvayı kazanan Top Esports, 2020 Dünya Şampiyonası'na giderken adını favoriler arasına yazdırmayı başardı.

MSI 2021

Yer: Reykjavik, İzlanda

Kazanan: Royal Never Give Up

Bu bölüm oynanıştan ziyade biraz kişisel yorumlardan oluşacak. Bir muhabir olarak içerik üretimine kendinizi kaptırmak çok kolay. İnsanların oyunla ilgili görüşlerini geçerli kılmak için cevaplarını öğrenmek istedikleri soruları sormak da çok kolay. Kaybettikten veya kazandıktan sonra oyunculara nasıl hissettiklerini sormak da çok kolay. Oyunculara "(turnuvanın düzenlendiği ülke/şehir neresiyse) hoşunuza gitti mi?" gibi sorular sormak da aynı şekilde çok kolay. Hatta oyuncuya ve bağlama bağlı olarak tüm bu sorulara iyi cevaplar bile alabilirsiniz. Çoğu zaman Twitter, Reddit veya hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsanız orada paylaşabileceğiniz türden cevaplar da alabilirsiniz. Bahsettiğim ülke/şehir sorusu hariç. Yorucu antrenman takvimlerinden ötürü oyuncuların küresel salgından önce de otel odalarından çıkmaya vakti olmuyordu.

İşte bu yüzden Damwon KIA'nın orta koridor oyuncusu Heo "ShowMaker" Su'nun, Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonraki gerçek hislerini paylaşabilmesi için LoL Espor Özellik Ekibi'nden rahat ve uygun ortamı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum. Samimi şekilde hislerini paylaşan ShowMaker'ın cevabı, baskı ve rahatlama hissettiği yönündeydi. "İnsanların takımımızdan çok fazla beklentisi olduğundan galibiyet bizim için kaçınılmaz bir hale geldi," diyor ShowMaker.

"Sanki bu, başarmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissediyorum. Hangi noktadan sonra oluyor bilmiyorum ama bir süre sonra 'Kazandığımız için rahatladım' demeye başlıyorsunuz."

Damwon'la birlikte yaşadığı en iyi anın Challengers Korea'dan LCK'e çıkmak olduğunu belirten ShowMaker'ın halihazırda ihtişamlı kariyerinin başlangıcı da aynı zamana denk geliyor. Bir yandan coşkulu seyircilere, diğer yandan havada süzülen ve ayaklarının altında ezilen parlak plastik konfetilere bakan oyuncuların çoğu, Dünya Şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı kazandıktan sonra aynı garip boşluğa düşüyor. Bu boşluk hissi kaybolduktan sonra da onları bekleyen şeyler çoğunlukla kendi kontrolleri dışında oluyor (sezon sonu kadro değişiklikleri, yamalar ve oyun değişiklikleri) ve ilk başta hedefe giden yolda hissettiklerinden çok daha farklı ve boğucu bir baskıyla karşılaşıyorlar.

Damwon KIA, MSI 2021 turnuvasını kazanamamış olsa da ShowMaker'ın söyledikleri

ve büyüleyici bireysel performansları beni bugün bile derinden etkiliyor.