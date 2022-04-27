MSI 2022 hakkında her şey

MSI grup kuraları belli oldu! 2022 Sezon Ortası Turnuvası'nın grup aşaması için 11 bölgeden gelen takımlar kurayla dörder takımdan oluşan iki gruba ve üç takımdan oluşan bir gruba yerleştirildi. MSI 2022'nin ilk ayağı olan grup aşaması 10-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Her gruptaki ilk iki takım kapışma aşamasına yükselecek.

A GRUBU: LCK (T1), VCS, LLA (AZE), LJL (DNG)

B GRUBU: LPL (RNG), PCS (PSG), TCL (IW), CBLOL (RED)

C GRUBU: LEC (G2), LCS, LCO (ORDER)

MSI grup aşaması Busan Espor Arenası'nda gerçekleşecek. Kapışma ve eleme aşamaları Bexco 1. Sergi Salonu'nda yapılmaya devam edecek.

Ek olarak MSI kapışma aşamasının oynanış tarihlerinde değişiklikler yapıldı. Kapışma aşaması 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

MSI 2022 öncesinde, LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha yaklaşan turnuva için açıklamalarda bulundu;

“Son iki yıldır küresel COVID-19 salgını canlı etkinlikler alanında hayal bile edemeyeceğimiz zorluklar çıkardı. Bu süreçte hedefimiz güvenli ve adil etkinlikler düzenlerken taraftarların ve profesyonel oyuncuların genel deneyimini de olabildiğince korumaktı. Küresel salgına ilişkin seyahat kısıtlamaları hâlâ gerçekliğini ve değişkenliğini koruyor. Bu kısıtlamaların etkilerini de ekosistemimiz genelinde hissediyoruz.”

“Şu anda LPL (Çin'in bölgesel ligi) devam etmekte olan küresel salgının zorluklarıyla karşı karşıya. Bunun bir sonucu olarak ligin MSI temsilcisi, Kore'nin Busan şehrine seyahat edemeyecek. Ancak teknoloji, etkinlik ve rekabetçi operasyonlarımızı yürüten ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları sayesinde katılmaya hak kazanan LPL takımı, Çin'den temassız bir şekilde turnuvada rekabet edebilecek. Takım, yerel sağlık ve güvenlik protokollerine uygun olarak kendi kurum binalarından ya da Şanghay'daki LPL Arena'dan turnuvaya katılacak.

Bu kararı alırken güvenlik, altyapı, konum ve rekabetçi bütünlük gibi birçok etkeni göz önünde bulundurduk. LPL'in uzaktan oynayışı destekleyebilecek altyapıya sahip olmasının yanı sıra Çin'le Kore arasındaki ping değeri de makul bir seviyede. Adil bir turnuva olması için turnuvadaki tüm takımların pingini 35ms değerine olabildiğince yakın tutmamızı sağlayacak bir ağ gecikmesi aracı kullanacağız.”

“Aynı aracı 2020 Sezon Ortası Kupası sırasında LPL - LCK karşılaşması için Çin ile Kore arasındaki pingi düzenlemek için kullanmıştık. Turnuvanın rekabetçi bütünlüğünü bozmamak için tüm MSI takımlarının hazırlık maçlarını ve antrenmanlarını bu ping değerinde yapmalarını sağlayacağız. Turnuva boyunca hem Kore hem de Çin'de hakem desteği ve denetimi bulunduracağız.”

“Son iki yıl biraz sarsıntılı geçse de LoL için paylaştığımız tutku hiç değişmedi. Taraftarlara, takımlara, profesyonel oyunculara ve partnerlerimize bu çetin koşullarda yolumuzu bulmamızda yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. 10 Mayıs'ta LoL Esporu'nun en iyi takımlarını MSI'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. MSI 2022 yaklaşırken etkinlik, biletler ve dahası hakkında lolespor.com'da ve sosyal kanallarımızda bilgi ve güncellemeler yayınlanmaya devam edeceğiz!”



