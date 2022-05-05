MSI 2022 başlıyor! İşte bilinmeyenleri ve merak ettikleriniz...

2022 League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI) birkaç güne başlıyor! MSI'a dair merak ettiğiniz her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Sezon Ortası Turnuvası nedir?

Sezon Ortası Turnuvası (MSI), yıllık LoL Esporu sezonunun temellerinin atıldığı savaş alanı. Yükselen yıldızlar ve takımlar burada kendilerini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Sezonun birinci ve ikinci mevsimleri arasında düzenlenen turnuvada bölgesel liglerin en iyi takımları şampiyon olmak için mücadele ediyor. MSI, özgün karakterlerini ve becerilerini sergilemeleri için bölgelere imkân sunuyor ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek isteyen profesyonel oyuncuların nasıl bir çaba harcamaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Riot Games Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Brezilya, Okyanusya, Kore, Türkiye, Rusya, Vietnam, Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya'daki ulusal ligleri denetliyor ve yönetimini üstleniyor. Etkinlik her yıl farklı bir bölgede gerçekleşiyor ve takımlar bu yıl Güney Kore'nin Busan şehrinde kozlarını paylaşacak.

Bu yılın yaratıcı teması "NOT AL", MSI'ın en profesyonel oyuncularının destansı hamleleriyle stilini ön plana çıkardığı ve cüretkâr hareketlerle sizi aksiyona davet ettiği anlara odaklanıyor ve MSI'ın LoL Espor için daha iddialı, daha çekişmeli bir savaş alanı olmasını sağlıyor.

MSI ne zaman?

MSI, grup aşaması (10-15 Mayıs), kapışma aşaması (20-24 Mayıs) ve eleme aşaması (27-29 Mayıs) olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Grup aşaması- 10 Mayıs Salı saat 11.00

Grup aşaması- 11 Mayıs Çarşamba saat 11.00

Grup aşaması-12 Mayıs Perşembe saat 11.00

Grup aşaması- 14 Mayıs Cumartesi saat 09.00

Grup aşaması- 15 Mayıs Pazar saat 09.00

Grup aşaması- 16 Mayıs Pazartesi saat 09.00

Kapışma aşaması- 20 Mayıs Cuma saat 11.00

Kapışma aşaması- 21 Mayıs Cumartesi saat 11.00

Kapışma aşaması- 22 Mayıs Pazar saat 11.00

Kapışma aşaması- 23 Mayıs Pazartesi saat 11.00

Kapışma aşaması- 25 Mayıs Çarşamba saat 09.00

Eleme aşaması- 27 Mayıs Cuma saat 11.00

Eleme aşaması- 28 Mayıs Cumartesi saat 11.00

Eleme aşaması (final)- 29 Mayıs Pazar saat 11.00

MSI nerede gerçekleştirilecek?

Turnuva Güney Kore'nin Busan şehrinde iki farklı mekânda gerçekleştirilecek: Busan Espor Arenası (grup aşaması) ve Bexco Sergi Salonu (kapışma ve eleme aşamaları). Kore'nin en kalabalık ikinci şehri olan Busan aynı zamanda esporun beşiği olarak kabul ediliyor. Şehir daha önce 2014 ve 2018 Dünya Şampiyonalarının farklı aşamalarına da ev sahipliği yaptı. 2015 yılından beri düzenlenen MSI, ilk kez Kore'ye misafir oluyor.

Format nasıl?

GRUP AŞAMASI: Takımlar kura sonucu her birinde dört takım bulunan iki gruba ve üç takım bulunan bir gruba ayrıldı. Grup aşamasında kendi gruplarında ikili lig usulünde tek bir maç oynayacaklar. Üç takımdan oluşan grup dörtlü lig usulü formatında ilerleyecek.

KAPIŞMA AŞAMASI: Üç gruptan ilk ikide çıkan takımlar kapışma aşamasına ilerleyecek ve burada altı takım ikili lig usulünde tek bir maç oynayacak.

ELEME AŞAMASI: Eleme aşamasına kadar gelen dört takım 5 maçlık tekli eleme formatında kozlarını paylaşacak. Ayakta kalmayı başaran iki takım 29 Mayıs'ta MSI Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Hangi takımlar yarışıyor?

ÇİN - LPL Royal Never Give Up (RNG)

KORE - LCK T1 (T1)

AVRUPA - LEC G2 Esports (G2)

KUZEY AMERİKA - LCS Evil Geniuses (EG)

GÜNEYDOĞU ASYA - PCS PSG.Talon Esports (PSG)

BREZİLYA - CBLOL RED Canids Kalunga (RED)

JAPONYA - LJL DetonatioN FocusMe (DFM)

LATİN AMERİKA - LLA Team Aze (AZE)

OKYANUSYA - LCO ORDER (ORD)

TÜRKİYE - ŞL fastPay Wildcats (IW)

VİETNAM - (VCS) Saigon Buffalo Esports (SGB)

VCS Bahar Mevsimi şampiyonu GAM, 2022 SEA Games'de Vietnam'ı temsil edecek.



