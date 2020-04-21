MSI 2020 hakkında flaş iddia! Düzenlenmeyecek (Espor haberleri)

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi espor sektörünü de ciddi anlamda etkiledi. Oyun sektörününü online devam etme gibi bir avantajı olmasından dolayı bu etki bir nebze daha az hissedilmesine rağmen offline etkinliklerin bir çoğu iptal oldu. MSI 2020 de bu etkinlikler arasında girmek üzere.

Twitter hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaşan gazeteci, G2 ile C9 arasındaki mücadeleyi izleyemeyecek olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu zira MSI 2020’nin yüzde 99 ihtimalle gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bu elbette League of Legends hayranları için oldukça kötü bir haber. LEC ve LCS şampiyonlarının birbiriyle olan mücadelesinin yanı sıra tüm dünya liglerini birinci tamamlayan takımların mücadele edeceği turnuva, Riot Games’in Worlds’ten sonra düzenlediği ikinci büyük turnuva olarak öne çıkıyor.

Riot Games'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



