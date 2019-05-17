MSI 2019’da Team Liquid sürprizi

MSI 2019 yarı finalin ilk karşılaşmasında turnuvanın favori ekiplerinden Invictus Gaming ile Team Liquid karşı karşıya geldi. Grup aşamasını 9 galibiyet ile tamamlayarak rakiplerine göz dağı veren Invictus Gaming kağıt üzerinde serinin favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Kuzey Amerika temsilcisi kolay lokma olmadığını henüz serinin ilk karşılaşmasında gösterdi.

Grup aşamasında 2 kez kaybettiği rakibine karşı etkili bir başlangıç yapan Liquid, maçın erken safhasını dengede götürmeyi başardı. Kıyasıya heyecanın yaşandığı maç her iki tarafa da adeta gitti geldi. Ancak yapılan takım savaşlarında bir adım daha üstün olan Kuzey Amerika temsilcisi, 41 dakika süren mücadeleden galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikini maçı ise adeta ilk maçın devamı şeklindeydi. Karşılıklı skorların alındığı karşılaşmada Invictus Gaming dakikalar henüz 23’ü gösterirken Baron Nashor‘u almayı başardı. Ancak Baron güçlendirmesine sahip rakibini iyi savunan Liquid, maça tekrardan ortak olmayı başardı. Dakika 30’u gösterirken Baron Nashor’u katleden taraf bu sefer Team Liquid ekibi oldu. Aldığı bu güçlendirme ile rakibin üssüne dayanan Kuzey Amerika ekibi, dakika 33’te oyunu kapatmayı başardı ve seride 2-0 öne geçti ve finale göz kırptı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı serinin üçüncü maçında Invictus Gaming rüzgarı esti. Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü eline alan Çin ekibi, orta koridor oyuncusu Rookie öncülüğünde rakibine göz dahi açtırmadı. Yapılan takım savaşlarından da galip ayrılan Invictus Gaming, seriyi 2-1’e getirerek umutlarını sürdürdü.

Nefeslerin tutulduğu serinin dördüncü maçında ise rüzgar yine Liquid’in arkasından esti. Takım olarak her koridorda rakibine baskı kuran Kuzey Amerika ekibi, oyunun erken aşamasını önde kapattı. Dakikalar ilerledikçe aradaki farkı açmayı başaran ekip, dakika 24’te tam 11 bin altın öne geçti. Bu üstünlüğünü iyi değerlendiren Liquid, dakika 34’te yapılan takım savaşından da galip ayrıldı ve adını finale yazdıran ilk ekip oldu.





medyaespor