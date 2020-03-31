Milli Savunma Bakanlığı, mevcut tedbirlerin yanı sıra aldığı ilave tedbirler kapsamında Suriye'nin kuzeyinde görev yapan harekat bölgelerindeki birliklere giriş ve çıkışlara sınırlama getirdi, bölgedeki birliklere ateş ölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanlar gönderdi, Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfeksiyonu için KBRN timlerini görevlendirdi, icra edilen görevlerde halkla temasta izlenecek hareket tarzlarını yeniden düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca, Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor. Mevcut tedbirlerin yanı sıra özellikle Suriye'nin kuzeyinde yer alan harekat bölgelerindeki birliklere yönelik alınan ilave tedbirler dikkati çekiyor.

Ek tedbirler kapsamında ilk olarak Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar, 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler gerçekleştirildi.

İcra edilen görevlerde halk ile temasta izlenecek hareket tarzları yeniden belirlenerek uygulamaya başlandı. Personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler de alındı. Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemiyle dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi.

Suriye’de bulunan birliklere tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet, seyyar banyo ve çamaşır üniteleri, ateş ölçerler, ilave motorlu/elektrikli pulvarizatör, hijyen paketlerinin yanı sıra Bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi.

Yetkililer, koronavirüs salgınının Suriye harekat alanlarında olası yayılma durumunun yakından takip edildiğini vurguladı.